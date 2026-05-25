一卵性三つ子の男子グループ「佐藤三兄弟」が２５日、メジャーデビューシングル「ＤＡＩＳＵＫＩ」（８月５日発売）のサビ部分を、同日からＴｉｋＴｏｋで先行配信することを発表した。１６日に開催されたリリースイベントにて、同曲を初披露した３人。イベント直後からファンの間で、インパクトのあるサビ部分のフレーズ「サランがヘヨヘヨ、ロハがイフイフ、意味不じゃない」が中毒性の高い“やみメロ（やみつきになるメロデ