タレントの滝沢カレンが豪華３ショットを披露し、話題だ。２５日までにインスタグラムで「みな実さんとまゆとの落ちつきごはんほんとうにＧＥＥＫＳの時みたいに(ドラマ)、定期的に集まっては最近を報告しあう私たち何度も言いますが、こんな仕事をとっくに超えた仲良しになるとは思わなかったです」と書き始めると、女優の松岡茉優、元ＴＢＳアナウンサーで女優の田中みな実との３ショットを公開。１３日に３４歳の誕生