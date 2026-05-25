記事ポイント京都府京丹後市の複合グルメスポット「夕日ヶ浦パークス」と佳松苑グループ6宿が、2026年5月25日から初夏限定コラボキャンペーンを開催します対象宿泊施設への公式サイト・電話予約で、宿泊代（税抜き）1万円ごとに1,000円分のお買い物クーポンが発行されますクーポンは海鮮食堂・土産店・カフェなど夕日ヶ浦パークス内の複数店舗で利用できます 海の京都とも呼ばれる京都府北部・丹後エリアで、複合グルメスポッ