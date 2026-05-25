記事ポイント淡路島の世界最大級のりんご型展望シアター「HELLO KITTY APPLE HOUSE」でまちがいさがしイベントが開催中です2026年6月1日から夏季限定の虹とハローキティをデザインしたオリジナル缶ミラーがクリア特典として配布されます参加費は500円（税込）で、7月31日まで実施されます（ノベルティがなくなり次第終了） 淡路島の「HELLO KITTY APPLE HOUSE」で、まちがいさがしイベント「アップルミッション〜HELLO KITTY