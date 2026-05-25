記事ポイントスキンケアブランド「KATAN」が2026年5月27日（水）から6月2日（火）まで@cosme TOKYOにてポップアップストアを開催しますブランドアンバサダーに就任した曽野舜太さんのキービジュアルが店内に掲出され、新商品「トリュフシェイクミスト」を含む人気商品を試せます購入者限定で曽野舜太さんの直筆サイン入りフォトカードが当たるキャンペーンを実施します スキンケアブランド「KATAN」が、原宿の@cosme TOKYOに