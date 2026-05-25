元AKB48でタレントの西野未姫（27）とお笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱（58）が25日、それぞれのYouTubeチャンネルを更新。今月誕生した第2子長男の名前を発表した。西野が更新した動画では、冒頭で「今（山本）圭が出生届を出しに行っています」と報告。自宅に戻って来た山本が筆で書き上げ、「頑馬（がんば）」と命名したことを明かし、「山本頑馬になりました」と発表した。山本は「今年は午年ということもありますの