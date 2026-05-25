２５日午後５時５５分頃、離陸後にタイヤの不具合を検知した羽田発福岡行きスカイマーク１９便（ボーイング７３７―８００型機）が羽田空港に緊急着陸した。乗客乗員１６９人にけがはなかった。国土交通省によると、不具合があったのは機体後部左側のタイヤ。着陸後、機体は滑走路上に停止したため、羽田空港Ｃ滑走路は一時閉鎖された。国交省が詳しい状況を調べている。