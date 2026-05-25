赤色灯電車内で女子中学生（13）の下半身を触ったとして、兵庫県警は25日、不同意わいせつの疑いで、同県西宮市、大阪市職員林哲生容疑者（65）を逮捕した。女子中学生は県警の聴取に「通学中に同じ男から数カ月にわたってわいせつ行為を受けている」と話しており、県警が関連を調べている。逮捕容疑は4月20日午前7時15〜20分ごろ、阪急今津線甲東園―西宮北口間を走行中の電車内で、隣に立っていた女子中学生の下半身を服の上