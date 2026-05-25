一卵性三つ子で長男の佐藤綾人（27）、次男の颯人、三男の嘉人の3人組グループ「佐藤三兄弟」が25日、メジャーデビューシングル「DAISUKI」（8月5日発売）のサビ部分を、公式TikTokで先行配信する。16日、都内で開催されたリリースイベントで、同曲を初披露。その直後からファンの間で、インパクトのあるサビ部分のフレーズが中毒性の高い“やみメロ”（やみつきになるメロディー）として注目され話題となっていた。「早く音源を使