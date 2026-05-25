梅雨に気をつけたい『犬の病気』5選 ジメジメとした梅雨は気が滅入る時期ですが、それは犬も同じ。高い湿度と気温の変化による梅雨に気をつけたい病気を見ていきましょう。 1.皮膚の病気 梅雨の時期は湿度の上昇で皮膚が蒸れやすくなり、バリア機能が低下することで皮膚病にかかりやすくなります。代表的な皮膚病は以下のふたつです。 膿皮症 マラセチア皮膚炎 犬の皮膚の表面に常在しているブドウ球