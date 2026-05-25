犬が飼い主の近くで寝る心理 枕元は大好きの証 飼い主さんの枕元や頭の上で眠るのは、飼い主さんのことを強く信頼していて「大好き！」という気持ちが溢れ出ている行動です。飼い主さんの顔になるべく近いところで寝ることで、飼い主さんの息遣いや匂いを強く感じたいという心理の表れでしょう。 ただ、場合によっては枕元の環境や寝心地が良いのでそこを選んでいるだけということもあるため、期待しすぎには注意しま