いつもはそっけない柴犬の前で、他のワンコを可愛がってみた時の様子が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で25万8000回再生を突破し、「かわいぃぃ」「わざとやりたくなるよねこれ」といったコメントが寄せられています。 【動画：普段はそっけない犬→目の前で『他の犬を可愛がった』結果…思っていたのと違う『ツンデレすぎる光景』】 他の犬を可愛がる→不満が爆発 TikTokアカウント「chimiken07