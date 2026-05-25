中東情勢の影響で石油関連製品の原料となる「ナフサ」の不足が懸念されています。新潟市内のスーパーが先週からレジ袋を値上げするなど県内にも影響が広がっています。長期化する中東情勢の影響はスーパーなどで手にするレジ袋にも…＜記者リポート＞「石油から作られるナフサ不足の影響でこちらのスーパーでは入口にレジ袋値上げの案内が張り出されています」新潟市西区にあるスӦ