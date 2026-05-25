aoenが、3rdシングル『ハジマリCOLOR』を7月22日にリリース。また、5月23日12時より予約受付が開始され、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：【画像あり】aoen、3rdシングル『ハジマリCOLOR』ソロアーティスト写真） 本作は、自分だけの色をみつける旅の始まりを描いた作品。プリズムが光を反射させて色を変えるように、未完成な自分が多様な個性と衝突しあうことで自分だけの個性を