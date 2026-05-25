エンタメ誌『B.L.T.』2026年7月号（5月28日発売／東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に日向坂46の正源司陽子、裏表紙に同じく日向坂46の清水理央が登場する。 【写真】佐藤優羽、大越ひなのらも誌面に登場 日向坂46は、5月20日に17thシングル「Kind of love」をリリース。同号では中面に佐藤優羽らも登場し、計37ページ・20000字超の日向坂46大特集を展開する。 正源司にとって今回が初の『B.L.T.』ソロ