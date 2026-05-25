Travis Japanが、2026年1月4日より開催してきた全国8都市30公演のアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』の映像商品を8月26日にリリースする。 （関連：SUPER EIGHT 安田章大が提示したSTARTOが持つ“音”の幅広さWEST.、Travis Japan、B&ZAIメンバーが集結！） 本情報は、5月24日にLaLa arena TOKYO-BAYにて行われたツアー最終公演のMC内で発表されたもの。