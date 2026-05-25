華井由利奈による新刊『体力がなくても一生 自分を大事にできる「おつかれメンタル」いたわり帳』が、5月27日に光文社より刊行される。 【写真】運動ができない人に向けたメンタルケア方法とは？ 本書は「運動する」「生活を整える」「習慣化する」といった一定の体力や気力を前提とした一般的なメンタルケアからこぼれてしまう人々に向けた実用的なガイド本。「休むことすらうまくできない」「筋トレなんてもってのほか」