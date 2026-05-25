All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年5月7日に回答があった、岡山県在住75歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：文系シニア年齢・性別：75歳・男性居住地：岡山県家族構成：本人、妻（74歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の職業：公務員リタイア前の額面の年収：750万円現預金：2000万円リスク資産：1000万円あえて貯金はせず使い切る方針。共働き夫婦のゆと