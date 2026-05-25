能登半島地震からの創造的復興を目指す石川県・七尾市の和倉温泉。旅館の廃業・休業が続く中、新たなビジネスの誕生を後押しする取り組みが始まりました。日本政策金融公庫・金丸幸義さん「わくらすでわくわくする創業をまさに温泉が湧くように吹き出させたい」七尾市和倉温泉の中心街に設けられた復興まちづくり拠点「わくらす」。25日、開かれていたのは、和倉での創業を目指す人を対象にした相談会です。日本政策金融公庫・金丸