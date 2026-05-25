熊本県八代市の庁舎建設工事をめぐり、八代市議ら3人が逮捕された収賄事件です。身柄勾留の理由を説明する法廷で、3人は容疑を否認し、「不当逮捕だ」と訴えました。25日午後、熊本簡易裁判所に入る車。乗っていたのは、あっせん収賄の疑いで逮捕された八代市議の成松由紀夫容疑者ら3人です。 3人は、八代市の新庁舎建設をめぐり、「前田建設工業」が工事を落札できるよう市の職員にあっせんするなどし、見返りに現金6000万円