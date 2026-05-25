手形の除幕式に参列した（左から）石黒さん、高橋市長、今野さん＝２５日、秦野市大泰町秦野市ゆかりのバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ（ルナシー）」の活躍をたたえ、メンバーの手形をあしらったモニュメントの除幕式が２５日、小田急線秦野駅北口のまほろば大橋で行われた。２月に死去したドラムの真矢さんの妻でタレントの石黒彩さんら関係者が集まり、バンドの功績をたたえた。ルナシーは真矢さんをはじめ、メンバー５人のうち４