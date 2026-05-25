年金には国民年金や障害年金、遺族年金などさまざまな種類があります。その中の「特別支給の老齢厚生年金」とは、どのような年金制度であるかご存じでしょうか？ 本記事では、特別支給の老齢厚生年金の受給条件と受給の際の注意点などを解説します。 条件を満たす人は「特別支給の老齢厚生年金」の受給が可能 昭和60年の法律改正により、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられました。日本年金機構によ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 旭川・女子高生殺害 殺人罪否認
- 2. Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉、ananダブル表紙 『おそ松さん』と世界線が入り乱れる
- 3. 世界配信の大河 殺人事件被告も
- 4. スカイマーク機 羽田に緊急着陸
- 5. 石橋貴明 復帰めど立たない現在
- 6. カルビーきょうから「白黒包装」
- 7. 京都の高校生ら3人逮捕 匿流か
- 8. chocoZAP女性専用 300店舗展開へ
- 9. 武田鉄矢 高校生に「小太り」
- 10. コカコーラ値上げへ 500ml220円
- 1. 旭川・女子高生殺害 殺人罪否認
- 2. スカイマーク機 羽田に緊急着陸
- 3. カルビーきょうから「白黒包装」
- 4. 京都の高校生ら3人逮捕 匿流か
- 5. chocoZAP女性専用 300店舗展開へ
- 6. GINZA SIX「異臭」で体調不良も
- 7. 巨人の監督 阿部容疑者が逮捕
- 8. JK抵抗…刃物男に追われたか
- 9. 高市首相 電気ガス代5千円抑制へ
- 10. ベトナム人運転手 育成の裏事情
- 1. 母から電話「私もう死なないと」
- 2. 雅子さま「愛子から連絡が…」
- 3. 育休中にスマホ一つで億り人に
- 4. 年金の落とし穴 約200万円を損
- 5. 「朝のコーヒー」飲む時間で違う
- 6. 都道府県「預貯金額」ランキング
- 7. 復讐で行為 性欲なく何も感じず
- 8. 夫の部屋から会話「気持ち悪い」
- 9. 中道離党相次ぐ…公明出身呆れ顔
- 10. 栃木強殺 最低でも無期求刑か
- 1. 中国が世界一の駅を38カ月で完成
- 2. 超富裕層に米大統領の情報漏洩か
- 3. 韓国 35歳の4割が親と同居の訳
- 4. トルコ警察 CHP本部に突入し排除
- 5. 日本の半導体産業が衰退、台湾は教訓とすべきか？―台湾メディア
- 6. トリニティ実験 当時の写真も
- 7. Apple「genai.apple.com」登録
- 8. 路上に段ボール押し付ける高齢者
- 9. 薬物容認の大会 賞金1.6億円に
- 10. 性犯罪の前歴 韓国の出馬に注目
- 1. コカコーラ値上げへ 500ml220円
- 2. ヴィレバン本店40年で幕 閉店へ
- 3. 「朝のコーヒー」飲む時間で違う
- 4. ハンズ渋谷店が11月に閉店
- 5. 5月末で退職 賞与はどう届く?
- 6. 「パックごはん」業界団体が結束
- 7. 格安エアコン 来年ほぼ全滅に?
- 8. 「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」を、5月25日（月）に新発売
- 9. 「配当長者」になった裏側とは
- 10. セブン&アイ顧問 鈴木敏文氏死去
- 1. iPhone・iPad向け「iOS 12」が登場、自分の顔でアニ文字を作る「Memoji」やARKit 2が登場
- 2. NTTドコモが基地局の建設を加速
- 3. 超薄型＆軽量でスマホの裏に貼り付けて充電もできるモバイルバッテリー「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」レビュー
- 4. 有線LANポートをStarlinkルーターに増設できるサードパーティー製Starlink Ethernet Adapter Gen2アダプターを実際に使ってみたよレビュー
- 5. マンガや同人誌を集めて読むためのオープンソースアプリ「LANraragi」
- 6. 着脱式パネルと秀逸なマイク構造！Insta360 Luna Ultraが明確にOsmo Pocket 4を超えそう
- 7. AppleがM1 Pro/Max搭載の「MacBook Pro」を発表、充電アダプタを磁石でくっつけるMagSafeが復活もTouch Barは廃止
- 8. シャープ 復活の裏に消費者志向
- 9. Googleのミラーリング機能「Google Cast」がiPhoneでも使えるようになる可能性
- 10. Android搭載の小型ゲーム機「AYANEO Pocket S Mini」の外観はこんな感じ
- 11. Google Pixel 4は星まで撮れる夜間モード搭載、デュアルカメラで超解像ズームやポートレートも進化
- 12. 君は左右反転動画を許せるか？ ［道越一郎のカットエッジ］
- 13. 花嫁絶叫、人体爆発、血しぶき炸裂。 命がけのかくれんぼ『レディ・オア・ノット２』ハイボルテージな予告編［ホラー通信］
- 14. 世界水準の映像美と、“お約束”を裏切る演出 ホラー映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』に詰め込まれたこだわり［ホラー通信］
- 15. 任天堂はパートナー企業やサプライヤーに対し2027年3月までに約2000万台のNintendo Switch 2本体を組み立てるよう要請、5月初旬に発表した1650万台の一般販売見通しを約20％上回る数字
- 16. [OnGoing Re:View]Vol.25 何かを創りたくなり、Super35mmセンサーの価値を高めてくれるレンズ〜SIGMA 18-35mm T2と50-100mm T2
- 17. [スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobile」]Qiで“充電”するMoftの8 in 1多機能スタンド!? リモートシャッターもFind Myも付いて機能テンコ盛りだ!!!
- 18. パーパス経営とAI活用で企業変革を推進！ファインズ土屋政紀氏が語る「ブランドを創る経営改革」
- 19. このG-SHOCK「あっさりスマートウォッチ」なところが気に入った
- 20. 撮影は、大雪の中で。 移住夫婦と“白い怪異”描く内藤瑛亮監督の侵蝕感ホラー『氷血』雪国でのメイキング写真［ホラー通信］
- 1. ドーピング容認大会で「世界新」
- 2. 村上宗隆の「トイレ革命」大好評
- 3. タティスに約53億円の支払い義務
- 4. W杯 日本代表が3ー0で躍動
- 5. KEIBAで和田アキ子 歴史的快挙を
- 6. 亀田興毅氏が涙で中止騒動を謝罪
- 7. 山本由伸 7回に3奪三振で降板
- 8. 今村聖奈「夢を見ているみたい」
- 9. 女子プロレス「最後の宿題」
- 10. 「完全体の虎」に現実味が到来?
- 1. 世界配信の大河 殺人事件被告も
- 2. Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉、ananダブル表紙 『おそ松さん』と世界線が入り乱れる
- 3. 石橋貴明 復帰めど立たない現在
- 4. 武田鉄矢 高校生に「小太り」
- 5. EV事故で息子失った母の後悔
- 6. GACKT お腹周りに衝撃別人疑う声
- 7. あの降板に「僕やりましょうか」
- 8. 有吉「もう絶対行かない」飲み会
- 9. 沢尻エリカ 本名告白にSNS驚き
- 10. あの「嫌い」ベッキーの対応称賛
- 1. 拳で叱るしつけ 数十年後に地獄
- 2. UNIQLO感謝祭 買うべきボトムス
- 3. 結婚詐欺で3億円の連帯保証人に
- 4. 電車の迷惑おじさんに外国人反撃
- 5. 「レスの自覚アリ」最大の要因
- 6. 14歳下に求婚 ハゲ自虐おじさん
- 7. 生理来ない...TBSアナ苦悩の告白
- 8. 子を望まぬ妻を妊娠させた結果
- 9. シャトレーゼ 今だけ登場の商品
- 10. 「ギャル技師」医療現場の裏側