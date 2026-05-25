年金には国民年金や障害年金、遺族年金などさまざまな種類があります。その中の「特別支給の老齢厚生年金」とは、どのような年金制度であるかご存じでしょうか？ 本記事では、特別支給の老齢厚生年金の受給条件と受給の際の注意点などを解説します。 条件を満たす人は「特別支給の老齢厚生年金」の受給が可能 昭和60年の法律改正により、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられました。日本年金機構によ