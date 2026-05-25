iDeCoは節税になるという話を聞いて、老後の資産形成として加入を検討する人は多いのではないでしょうか。しかし、専業主婦の場合は、節税効果を期待していたのに、まったく税金が安くならなかったというケースも見られます。 本記事では、iDeCoの仕組みと、専業主婦が加入する場合の節税効果や注意点について解説します。 iDeCoとは？ 3つの税制優遇を確認 iDeCo（個人型確定拠出年金）は、自分で掛金を拠