部署の垣根を超えて色んな人と仲が良く、何かあったときには周囲が快くサポートしてあげているような人、あなたの職場にもいませんか？「自分もああいう人なりたい」とひそかに憧れている人も多いのではないでしょうか。本記事では、職場で好かれる人の特徴や、すぐに実践できる人付き合いのコツなどを紹介します。職場で好かれる人になるべき理由「会社なんだし、仕事さえできれば好かれる必要はないでしょ…」そう思う人もいるか