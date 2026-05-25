「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）は２５日放送で、兵庫県たつの市の住宅で母娘の遺体が見つかった事件を特集。容疑者が公開手配された件を扱った。遺体が見つかったのは１９日午前９時半ごろ。亡くなったのは田中澄恵さん（７４）と娘の千尋さん（５２）。２人とも上半身に刺し傷があったという。千尋さんに対する殺人容疑で公開手配されたのは、以前隣に住んでいた大山賢二容疑者（４２）。事件発覚前に警察に「人を殺