◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）無傷４連勝での栄冠へ、期待は膨らむばかりだ。コンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）を出走させる高野調教師は、Ｇ１・１２勝のうち８勝が牝馬。現役最多の数字だ。牡馬で挙げた４勝はすべてジャンタルマンタル。厩舎の看板ホースに続く、将来性あふれる牡馬で挑む日本競馬の祭典を前に「今回はチャンスがあるんじゃないか