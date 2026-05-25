STARGLOW「Good Boys Anthem」MVサムネイル BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）が、5月25日に配信リリースされた新曲「Good Boys Anthem」のMusic Videoを公開した。【動画】STARGLOW「Good Boys Anthem」ミュージックビデオ「Good Boys Anthem」は、“どう生きるか”という普遍的なテーマを力強く、そしてポジティブに提示する新時代の