タレントのマツコ・デラックスが２５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自動車教習所について私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、学生のうちに取っておいた方が学割など有利な子供の運転免許取得のための自動車教習所代は親が持つものか、自身でアルバイトなどをして払うものか議論になっているという記事を紹