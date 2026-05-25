自民党の安全保障調査会は、政府が年内に予定している安全保障関連3文書の改定に向けた党の提言案をとりまとめました。提言案では、武力紛争において無人機やAIを活用した「新しい戦い方」が出現し、「戦場の構造変化が起きつつある」と指摘し、対応を求めました。また、戦闘を続ける力である「継戦能力」については、ウクライナ侵攻を踏まえ、「少なくとも年単位」での確保が必要とし、長期戦を前提とした弾薬などの確保を求めま