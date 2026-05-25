２１日に支配下登録された広島・名原典彦外野手が華々しい１軍デビューを飾った。２２日から１軍に合流し、同日からの中日３連戦ではプロ初出場から３試合連続マルチ安打。それだけではなく、２４日・中日戦（バンテリンドーム）では圧巻の身体能力を見せた。０−３の五回１死だった。名原はボスラーの右翼ファウルグラウンドへの飛球を猛然と追いかけ、フェンス際でジャンピングキャッチを試みた。届かないかと思われたが、