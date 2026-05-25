乃木坂46の3期生で3代目キャプテン・梅澤美波さんが5月24日、自身のインスタグラムを更新。【写真を見る】【 梅澤美波 】乃木坂4614回目のバースデーライブ最終日で卒業コンサート黒いドレスを選んだ理由「あなた以外に染まりません」乃木坂46のデビュー14周年を祝うバースデーライブ最終日に、「梅澤美波 卒業コンサート」が東京ドームで21日に開催され、舞台裏の写真を多数投稿しました。 梅澤さんは、卒業コンサート