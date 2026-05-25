プロ野球の「危険スイング」が１２日から罰則対象となった。４月のヤクルト−ＤｅＮＡで選手の手から離れたバットが球審を直撃。この事故をきっかけにルールが設けられた。今回は罰則の対象外とされたが、フォロースルーで捕手に当たるケースを問題視する意見もある。内田順三氏（デイリースポーツウェブ評論家）にルール導入への思い、「危険スイング」への対策を聞いた。◇◇予測が難しく本当に痛ましい事故が起きてしま