共産党の小池晃書記局長は25日の会見で、原油やナフサの「目詰まり」の問題に言及した。【映像】 「流通に目詰まりがある。そうなのか？」発言の瞬間（実際の様子）小池氏は高市政権が来週にも国会に提出する3兆円規模の補正予算について「今の暮らしの危機、経済の危機というのは原油そしてナフサ不足によって全面的なものだと思います。そういう点でいうと電気ガス代補助程度では、もちろん必要なことではあるかと思いますが