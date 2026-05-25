美しすぎる最新“魂動デザイン”採用！マツダは2026年5月21日、新型ミドルサイズSUV「CX-5」を発表し、同日に発売しました。9年ぶりのフルモデルチェンジで3代目へと刷新された新型CX-5ですが、内外装はどのようなデザインに進化したのでしょうか。【画像】これがマツダ「新型CX-5」です！ 画像を見る（30枚以上）マツダ独自の「魂動（こどう）デザイン」を全面的に取り入れたエクステリアは、「Wearable Gear（ウェアラブル