日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「あたい！夢はデッカく！声もデッカく！日本でドリーム叶えるわSP」。ドリカムなYOUがいっぱいの95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？【動画】密着2年「アニメ声優になりたい！」＆47都道府県のローカルグルメを食べ尽くす（2024年3月28日）空港で声をかけたの