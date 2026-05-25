子どもが成長していくなかで、自分の意見をはっきりと言えるようになり、ときに親を論破することもあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママの子どもは中学生。その子と言い合いになってしまったそうです。『中学生の娘と口論になりました。私がつい「誰が育ててあげていると思っているの？」と言ったら、「私が急に現れて育ててくださいとお願いしたわけじゃないよね？あなたたちが望んで産んで育てているのに、育て