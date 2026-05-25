波佐見町の中尾山伝習館で開催されているユニークなワークショップ。 作っているのは古代の造形美、「縄文土器」。 ワークショップでは世界に1つだけ、オリジナルの縄文土器をつくることができるんです。 ※詳しくは動画をご覧ください 縄文土器づくりのワークショップは、予約制で月に1回ほど開催しています。 申し込みは、波佐見町観光協会の公式サイト「とうのう」からできるとい