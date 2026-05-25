小説投稿サイト「野いちご」「Berry's Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版は、異世界ファンタジーコミックレーベル「グラストCOMICS」の新刊を、2026年5月22日(金)より全国書店にて発売開始した。■『魔術師は死んでいた。 1巻』作画／PONSUKE、原作／彩白莱灯本体価格：710円＋税【あらすじ】「姿形は変わっても、お前の人生だ」──過去の英雄を蘇らせる研究で生まれた実験体のヒスイ。別の世界から魂だけ召喚された彼女