ディップは5月20日、「2026年4月度 三大都市圏の派遣時給データ」を発表した。調査は、求人情報サイト「はたらこねっと」に掲載された4月の派遣・紹介予定派遣の求人広告データをもとに集計したもの。対象エリアは、「関東」1都7県、「東海」4県、「関西」2府4県。「2026年4月度 三大都市圏の派遣時給データ」4月の派遣平均時給は1,654円と、前年比で22円、前月比で19円増加した。また派遣・紹介予定派遣の求人件数は、前年比18.9%