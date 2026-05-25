石川県七尾市は、10年間にわたって複数の女性職員の足元を盗撮していた男性職員を減給の懲戒処分にしました。七尾市によりますと、この課長補佐級の男性職員は、2012年からの10年間、勤務時間中に職場内の複数の女性職員の足元を、同意を得ずにカメラで撮影していました。市は25日付でこの職員を減給10分の1、3か月の懲戒処分にしました。この他、飲食店で客と口論やもみ合いをした消防職員や、来庁舎用の無料駐車券を不正利用した