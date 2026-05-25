学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenは、2026年5月25日にコミック『ぼんたん激動編 姫武将まさむね参る!!』を発売した。中央に政宗と愛姫。まわりには伊達家臣団と豊臣秀吉の姿がもし歴史上の偉人に、実は全く違う、隠された一面があったとしたら、その物語はどれほど魅力的になるか。特に、戦国の世を駆け抜けた猛将・伊達政宗に、女性であるという大胆な秘密があったとしたら、その後の歴史は、そして政宗の人生はど