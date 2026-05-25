県が鹿児島市の鹿児島港本港区・北ふ頭で行った実証実験の結果が報告されました。 県は、鹿児島港本港区で民間の活力を導入したまちづくりを進める計画です。 水族館のある北ふ頭の散策路「しおかぜ通り」では、今年3月までの4か月間、民間事業者がカフェなどを出店する実証実験をしました。 25日に開かれた県や経済団体などによる会合で、実験の結果、▼20～30代の若い世代や、▼家族連れや友人・知人同士での回遊が