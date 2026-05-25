鹿児島県姶良市の国道10号で25日午前、道路を横断していた歩行者がトレーラーにはねられ死亡しました。 警察などによりますと、午前9時半ごろ、姶良市東餅田の国道10号で、道路を歩いて渡っていた姶良市の無職・野間幸さん(90)が走行してきたトレーラーにはねられました。 野間さんは病院に運ばれましたが、頭などを強く打ちおよそ5時間後に死亡しました。 現場は片側2車線の見通しの良い直線の道路