国の伝統的工芸品に指定されている大島紬。その魅力をPRする本場大島紬クイーンが25日、塩田知事を表敬訪問しました。 鹿児島県庁を訪れたのは今年度の本場大島紬クイーンに選ばれたウクライナ出身の郡山虹夏さん（29）や鹿児島市出身の宮下千百合さん（34）ら4人です。 海外出身のクイーンは郡山さんで2人目で、25日は青色の色大島に黄色の帯を合わせたウクライナカラーで登場。 一方の宮下さんは