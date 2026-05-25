熱戦が続く県高校総体です。中長距離種目で、好記録連発です。 まずは、鹿児島工業の13分台ランナー、米永選手が出場した24日の男子5000m。 序盤から飛び出すと、そこに鹿児島実業の常田選手がつきます。しかし、けが明けの常田選手は、2キロ手前で離れます。ここから米永選手の独走状態に。大会記録は14分11秒。4キロを2秒遅れで通過。残り1キロを2分40秒台で走れば大会記録更新です。 徐々にペースを上げなが