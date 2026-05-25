俳優・山下幸輝が夏を感じさせるショットを披露しファンの胸をときめかせている。山下は２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「夏が近いかも」とつづり、ソフトクリームの絵文字を添えて投稿。青いキャップやストライプシャツの爽やかな夏を先取るコーディネートで、ソフトクリームをおいしそうに頬張るカジュアルなショットを披露した。この投稿には「こきさんのだいすきな夏がくるね」「やー夏気分かわいい」「待っ