高市総理大臣は「例年通りの省エネの呼びかけは行う」としたうえで、「現時点で踏み込んだ節約をお願いする段階にはない」と述べました。高市総理：例年通りの省エネの呼びかけは行う。ただ現時点では、経済活動にブレーキをかけるような形で、中東情勢を背景として踏み込んだ節約をお願いする段階にはない。高市総理は夏の電気・ガス料金の支援のため、2026年度の当初予算のうち使い道が定まっていない「一般予備費」から、5000億