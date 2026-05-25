俳優の唐田えりかが25日、都内で行われた映画『モブ子の恋』公開直前イベントに出演。透け感あふれる清涼感ある衣装で、圧倒的なスタイルを披露した。【写真】桜田ひよりのムチャブリに応える木戸大聖原作は、田村茜氏による同名漫画。女子大生の田中信子（桜田ひより）、通称“モブ子”は、人見知りで控えめ、自分に自信がなく、いつも誰かの後ろにいるような存在。周囲の輪の中に入り込めず、“脇役”として生きてきた彼女だ