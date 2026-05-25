俳優の別所哲也が25日、都内で開幕した国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」のオープニングセレモニーに出席した。AI別所哲也が主演する「CINEMATRAVELER」が冒頭に放映された。「AIの技術がここまで来たかという作品。映画もカメラ、照明、音響、そして今の時代AIとエジソンが見たらびっくりするようなテクノロジーによってクリエイティブが作られて、参りました」とAIの技術に目を見張った。