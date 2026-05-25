お笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史（55）が、24日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演し、警察の聞き込み捜査を受けたエピソードを明かした。15、16年ほど前、東京の自宅に1人でいるところ、2人の男性の訪問を受けたという。「開けたら、50代半ばのおじさんと、20代後半くらいの若い2組の男性ですわ」。2人は刑事を名乗ったという。「“何かありました？”って聞いたら、“近くで傷害事件があっ